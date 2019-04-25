Число пострадавших после распыления газа в башкирской школе возросло

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-25T17:39:13+03:00

По уточненным данным, к медикам обратились 17 человек

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Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах ЧП, которое произошло в школе №20 Белорецка. В настоящий момент известно, что два ученика распылили газ из перцового баллончика.

«По данным главного врача Белорецкой больницы, 16 школьников и один педагог обратились за медицинской помощью. Предварительный диагноз: отравление неизвестным газом. Пока все находятся под наблюдением врачей», - рассказала пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

Напомним, ранее распространялась информация о 14 пострадавших.

Что касается виновников происшествия, то, по информации пресс-службы регионального МВД, оба ученика с родителями находятся в отделе полиции. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU