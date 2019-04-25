«Салават Юлаев» подпишет новый контракт с Метсолой

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-25T19:03:42+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» договорился с вратарем Юхой Метсолой о новом контракте, который будет рассчитан на три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Действующее соглашение финна с башкирским клубом истекало в конце апреля 2020 года. Руководство «юлаевцев» после успешного сезона решило не дожидаться истечения действия предыдущего и сразу договорилось о новом контракте на улучшенных условиях.

Напомним, Метсола стал одним из главных открытий всего сезона в КХЛ. Лишь за один год благодаря своей надежной игре он влюбил в себя всех уфимских болельщиков. В плей-офф он стал лучшим голкипером по проценту отраженных бросков, не раз спасая «Салават Юлаев» в самые ответственные моменты матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU