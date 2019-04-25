2019-04-25T17:07:57+03:00
Происшествия

В Башкирии следователи проверят обстоятельства падения девочки в канализационный люк

На помощь ребенку бросились случайные прохожие
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканский следственный комитетФото: республиканский следственный комитет
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В Башкирии следователи проверят обстоятельства падения девятилетней девочки в канализационный люк. Напомним, что инцидент произошел 19 апреля в селе Месягутово: малышка возвращалась домой из школы и, заигравшись с подругой, не заметила открытый канализационный люк и провалилась в него. Крики о помощи услышали прохожие и вызвали на помощь сотрудников Росгвардии. Девочка сильно испугалась, но, к счастью, не успела наглотаться сточных вод и отделалась ушибом ноги.

- Следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за инженерные сети на данном участке местности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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