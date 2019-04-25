В Уфе осудят сотрудника ЧОПа за избиение вора в магазине

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-25T16:00:17+03:00

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В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ЧОПовца, которого обвиняют в превышении полномочий охранника и причинении среднего вреда здоровья с применением оружия.

Как выяснилось в ходе следствия, 29 декабря прошлого года 40-летний уфимец попытался украсть продукты в супермаркете, но продавец вызвал охрану. Прибывшие сотрудники ЧОПа задержали воришку и вызвали полицию. Пока стражи порядка ехали на место преступления, между вором и охранником завязалась перепалка. ЧОПовец выстрелил из сигнального пистолета в спину мужчине, а в лицо ему распылил газовый баллончик, а потом еще и избил его.

Вечером 31 декабря потерпевший скончался у себя дома, правда, проведенная судмедэкспертиза показала, что смерть наступила из-за ишемической болезни сердца у мужчины, а не из-за побоев.

Сам охранник частично признал свою вину, объяснив, что в драку полез, чтобы задержать его и предотвратить побег.

- После возбуждения уголовного дела подозреваемый был заключен под стражу, позднее мера пресечения была изменена на домашний арест, - пояснили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправится в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU