Уфимский бизнесмен провернул аферу на 60 миллионов и скрылся в Австрии

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-25T15:15:03+03:00

Мошенника вернули на родину, и вскоре он предстанет перед судом

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Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего уфимца, которому вменяется крупное мошенничество.

По версии следствия, уфимец организовал фирму ООО «Агро Трейдинг», и в 2016-2017 годах договорился с несколькими компаниями о поставке им крупной партии минеральных удобрений по весьма низким ценам и получил от них более 60 млн рублей.

- Чтобы создать видимость добросовестного исполнения договорных обязательств, мужчина поставлял незначительную часть товара. Фактически же он похитил оплату по контрактам, не намереваясь исполнять их условия, – сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

После того как обман вскрылся и было возбуждено уголовное дело, мошенник скрылся за границу и осел в столице Австрии. Мужчину объявили в федеральный розыск, и в 2018 году его экстрадировали обратно в Россию. В ближайшее дело уголовное дело будет передано в Салаватский межрайонный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU