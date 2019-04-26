В Уфе прекращены поиски 72-летней Александры Ивановой
Женщина пропала сегодня утром из офтальмологической клиники
Фото: ориентировка "РОО Поиск детей - Башкортостан"
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В Уфе прекращены поиски 72-летней Александры Ивановой. Напомним, что пожилая женщина пропала сегодня рано утром, 25 апреля, когда вышла из офтальмологической клиники №10 прямо в легком халате и домашних тапочках. Обеспокоенные родственники немедленно обратились с заявлением в полицию и попросили помощи у волонтеров-поисковиков, ведь пенсионерка страдала расстройством памяти и очень плохо видела.
К счастью, пожилую женщину вскоре нашли. Как сообщают поисковики, с ней все в порядке, пенсионерку забрали родные и отвезли обратно в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU