СЕГОДНЯ 06:52 2019-04-26T06:52:15+03:00

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В Уфе прекращены поиски 72-летней Александры Ивановой. Напомним, что пожилая женщина пропала сегодня рано утром, 25 апреля, когда вышла из офтальмологической клиники №10 прямо в легком халате и домашних тапочках. Обеспокоенные родственники немедленно обратились с заявлением в полицию и попросили помощи у волонтеров-поисковиков, ведь пенсионерка страдала расстройством памяти и очень плохо видела.

К счастью, пожилую женщину вскоре нашли. Как сообщают поисковики, с ней все в порядке, пенсионерку забрали родные и отвезли обратно в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU