2019-04-26T07:28:58+03:00
Происшествия

Житель Башкирии избил скалкой и ограбил пенсионера

Добычей злоумышленника стали 15 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Белорецка жестоко избил и ограбил своего пожилого приятеля. Накануне одинокий пенсионер пригласил домой ранее судимого 31-летнего знакомого, чтобы выпить с ним и поговорить за жизнь. Вот только дружеское застолье закончилось ссорой, и молодой гость сначала избил скалкой хозяина дома, а потом отобрал у него последние сбережения. Добычей грабителя стали 15 тысяч рублей, которые он потратил на личные нужды.

- По горячим следам сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого, сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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