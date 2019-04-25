В Башкирии ученик распылил перцовый баллончик в школьном туалете: 16 детей доставлены в больницу

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-25T14:03:41+03:00

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Сегодня утром, 25 апреля, все уроки в белорецкой школе №20 были отменены. Один из учеников распылил перцовый баллончик прямо в школьном туалете, поэтому всех учащихся пришлось экстренно выводить на улицу.

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы, которые помогли эвакуировать 589 человек в безопасное место. 16 учеников и одного учителя, надышавшихся едкими парами, пришлось госпитализировать в больницу, где сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Здание школы предстоит тщательно проветрить, чтобы уже завтра ребята могли приступить к занятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU