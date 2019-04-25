2019-04-25T14:36:15+03:00
Происшествия

В Уфе обнаружили тело пропавшего 31-летнего Руслана Ильясова

Печальную новость сообщили волонтеры-поисковики
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка "Лиза Алерт"Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Уфе прекращены поиски 31-летнего Руслана Ильясова. Напомним, что мужчина пропал вчера днем, 24 апреля. Родные рассказали, что Руслан выехал из дома в районе Школы МВД на своем синем велосипеде, а потом неожиданно перестал выходить на связь. Спустя менее суток волонтеры сообщили печальную новость: Руслан Ильясов найден мертвым. Где было обнаружено тело, и что стало причиной смерти молодого уфимца – не сообщается по просьбе родственников.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит свои соболезнования семье погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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