В Уфе обнаружили тело пропавшего 31-летнего Руслана Ильясова
Печальную новость сообщили волонтеры-поисковики
Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Уфе прекращены поиски 31-летнего Руслана Ильясова. Напомним, что мужчина пропал вчера днем, 24 апреля. Родные рассказали, что Руслан выехал из дома в районе Школы МВД на своем синем велосипеде, а потом неожиданно перестал выходить на связь. Спустя менее суток волонтеры сообщили печальную новость: Руслан Ильясов найден мертвым. Где было обнаружено тело, и что стало причиной смерти молодого уфимца – не сообщается по просьбе родственников.
«Комсомольская правда - Уфа» приносит свои соболезнования семье погибшего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU