2019-04-25T12:33:50+03:00
Происшествия

В Уфе прохожие в лесу нашли человеческий скелет

Кости пролежали в земле несколько лет
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Александр БОЙКО
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Шокирующую находку обнаружили случайные прохожие в лесопосадке на улице Зорге. Примерно в 500 метров от жилого дома в земле лежали человеческие кости – череп, фрагменты костей таза и ребер. Скорее всего, человеческие останки пролежали там несколько лет. Сейчас судмедэкспертам предстоит определить, кому же принадлежат эти кости, а также установить – когда и по какой причине наступила смерть.

- По факту обнаружения останков тела человека в Уфе проводится доследственная проверка, - уточнили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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