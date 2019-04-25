У бывшего полицейского из Уфы изъяли имущества на 34 миллиона

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-25T11:27:04+03:00

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У экс-полицейского из Уфы изъяли имущества на 34 миллиона рублей.

По данным прокуратуры республики, в период с 2012 по 2017 годы уже бывший сотрудник полиции приобретал дорогостоящее имущество. Сумма затрат на него никак не совпадала с заработком стража порядка. Приобретаемое он оформлял на третьих лиц и родственников. Вскоре мужчину уволили из органов.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой изъять у бывшего полицейского имущество, приобретенное на неустановленные доходы. В итоге мужчина лишился коттеджа, шести элитных квартир и внедорожника – всего на сумму 34 миллиона рублей. Также его обязали вернуть еще 13 миллионов рублей, экс-полицейских успел получить их с продажи после начала расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU