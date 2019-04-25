2019-04-25T12:01:42+03:00
Общество

«Резко побелел, стал слабеньким»: у четырехлетнего уфимца после обследования диагностировали рак

Родители уверены, что спасут сына
Эльвина АПАРИНА
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22 апреля жизнь уфимской семьи Мороз изменилась на «до» и «после». Их младшему сыну поставили страшный диагноз – лейкоз. Сейчас четырехлетний Слава лежит в 22-ой больнице под наблюдением врачей, скоро ему начнут делать химиотерапию.

- Сын недавно переболел ветрянкой, иммунитет у него упал, и на фоне этого раковые клетки активизировались. Слава стал слабенький, весь побелел, гемоглобин очень сильно упал, мы обратились к врачам. Отправили сдавать анализы, результаты, которые пришли три дня назад, показали, что у него лейкоз, все подтвердилось, - рассказала «Комсомолке» мать мальчика Евгения. – Нас экстренно положили в больницу.

Медики сказали родителям, что не нужно терять надежды, что из этой палаты не раз выписывались здоровые дети, которые побороли страшное заболевание.

Во вторник 30 апреля Славе сделают первую процедуру химиотерапии. Если она ему не поможет, придется пересаживать костный мозг, вставать в очередь. Родители надеются на лучшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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