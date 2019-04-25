Последний раз телефон был доступен в понедельник: в Уфе дочь разыскивают пропавшую мать
В Уфе дочь продолжает разыскивать пропавшую в середине апреля 51-летнюю Ольгу Петрову.
Напомним, что женщина исчезла 16 апреля. Днем она вышла из дома, расположенного в центре города, недалеко от парка Якутова. После этого Ольга перестала выходить на связь с близкими.
- Мы звонили маме, телефон был доступен до понедельника, 22 апреля. После этого он выключился. Мы уже ходили к полицейским и волонтерам, - сообщила дочь пропавшей женщины Кристина.
Известно, что пропавшей может требоваться медицинская помощь. Ранее она никогда не пропадала из дома.
Приметы пропавшей: рост около 155 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы до плеч, зелено-карие глаза.
Была одета: черный кожаный плащ, черные брюки и туфли.
Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по бесплатному телефону: 8 800 700 54 52.
ИСТОЧНИК KP.RU