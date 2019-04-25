2019-04-25T08:40:57+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Авария произошла на улице Бабушкина
Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке в результате столкновения двух легковушек пострадали водителиВ Стерлитамаке в результате столкновения двух легковушек пострадали водители
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В Стерлитамаке на улице Бабушкина столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие.

По данным ГИБДД республики, авария произошла днем 24 апреля. По предварительным данным,62-летний водитель «Datsun» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу водителю «Hyundai», ехавшему по «встречке». В итоге оба водителя получили травмы и оказались в больнице.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали семь ДТП, в которых пострадали семь человек. Автоинспекторы задержали 34 пьяных водителей и разыскали один угнанный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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