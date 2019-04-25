2019-04-25T07:17:21+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили владельца Интернет-магазина, в котором продавались наркотики

Также у него конфисковали в доход государства 1,5 млн. рублей
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В Белорецком межрайоном суде вынесли приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном сбыте и хранении наркотиков, а также в легализации денег, приобретенных в результате совершения преступлений.

В сентябре 2017 года он создал Интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков в Белорецке.

Мужчина покупал партии запрещенных средств и распространял их бесконтактным способом. Прятал он наркотики в тайниках-закладках, а потом с помощью мессенджера сообщал клиентам, где они лежат.

Злоумышленник легализовал преступные доходы, обналичив деньги через различные банковские счета.

В июле 2018 года его задержали, у него изъяли наркотики, сим-карты различных операторов связи, банковские карты, сотовые телефоны, а также нашли крупную сумму – 1,5 млн. рублей.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений.

Суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. К тому же его оштрафовали на 50 тысяч рублей, а также конфисковали в доход государства 1,5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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