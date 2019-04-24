В Уфе поймали разбойников, похитивших бизнесмена

СЕГОДНЯ 20:47 2019-04-24T20:47:30+03:00

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В Уфе стражи порядка поймали разбойников, похитивших предпринимателя.

По версии Следкома Башкирии, в феврале 2019 года четверо злодеев решили похитить предпринимателя, дабы по-быстрому заработать денег. Они схватили жертву и увезли в безлюдное место. Там несчастному начали угрожать ножом. В итоге мужчина перевел похитителям 30 тысяч рублей и начал расписку, якобы должен злодеям 1,5 миллиона рублей. После этого потерпевший обратился в ФСБ Башкирии.

Стражам порядка удалось задержать двоих бандитов. Еще два злодея находятся в федеральном розыске. По факту похищения, разбоя и вымогательства стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU