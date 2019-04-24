В Уфе на оживленной дороге провалился асфальт
На место выехали аварийные службы
В Уфе на улице Комсомольской провалился грунт
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В Уфе на улице Комсомольской провалился асфальт.
По данным уфимского Управления гражданской защиты, инцидент произошел вечером в среду, 24 апреля. На место немедленно выехали представители аварийных служб района. К счастью, никто из водителей или пешеходов не пострадал.
Опасный участок уже огородили. Сейчас на нем проводятся аварийные работы. По предварительной версии, провал грунта произошел из-за аварии на трубопроводе водоснабжения. Сотрудники аварийного ведомства раскапывают грунт рядом с местом прорыва. После устранения аварии яму засыплют, а асфальтовое покрытие восстановят.
ИСТОЧНИК KP.RU