В Уфе на оживленной дороге провалился асфальт

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-24T19:01:36+03:00

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В Уфе на улице Комсомольской провалился асфальт.

По данным уфимского Управления гражданской защиты, инцидент произошел вечером в среду, 24 апреля. На место немедленно выехали представители аварийных служб района. К счастью, никто из водителей или пешеходов не пострадал.

Опасный участок уже огородили. Сейчас на нем проводятся аварийные работы. По предварительной версии, провал грунта произошел из-за аварии на трубопроводе водоснабжения. Сотрудники аварийного ведомства раскапывают грунт рядом с местом прорыва. После устранения аварии яму засыплют, а асфальтовое покрытие восстановят.

ИСТОЧНИК KP.RU