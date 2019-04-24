В Уфе ищут вандалов, осквернивших могилы

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-24T18:06:46+03:00

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В Уфе полицейские разыскивают вандалов, осквернивших могилы на городском кладбище.

К стражам порядка обратилась 60-летняя жительница столицы. Она объяснила, что неизвестные злодеи повредили могилу ее сына. На место выехали оперативники.

Оказалось, что неизвестные оторвали элементы с ограды могилы мужчины. По факту надругательств над местами захоронения полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, кто может быть причастен к преступлению.

В МВД республики отметили, что в этом году они получали еще три похожих заявления по факту осквернения могил.

Если вы знаете, кто или зачем мог повредить оградки могил, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU