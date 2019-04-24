Футбольный клуб «Уфа» оштрафуют за оскорбления болельщиков

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-24T17:03:30+03:00

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Футбольный клуб «Уфа» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурные выражения болельщиков.

Инцидент произошел на прошлом домашнем матче «горожан» в минувшую субботу. Команда Вадима Евсеева играла с тульским «Арсеналом». Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. Единственный гол в ворота «Арсенала» забил нигерийский форвард «Уфы» Сильвестр Игбун.

Примечательно, что за два тайма судья насчитал за хозяевами 22 фола, тогда как из-за нарушений «Арсенала» матч останавливали лишь 4 раза.

Учитывая это, в дополнительное время болельщики уфимского клуба начали хором с трибун выкрикивать ругательства в адрес главного судьи матча – Владимира Москалева. В частности, арбитра назвали представителем сексуальных меньшинств.

Российский футбольный союз такую «любовь» фанатов не оценил, и оштрафовал уфимский клуб на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU