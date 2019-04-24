2019-04-24T17:03:30+03:00
Спорт

Футбольный клуб «Уфа» оштрафуют за оскорбления болельщиков

Фанаты обозвали судью представителем сексуальных меньшинств
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Уфимский футбольный клуб оштрафовали за нецензурные кричалки болельщиковУфимский футбольный клуб оштрафовали за нецензурные кричалки болельщиковФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Уфа» оштрафовали на 30 тысяч рублей за нецензурные выражения болельщиков.

Инцидент произошел на прошлом домашнем матче «горожан» в минувшую субботу. Команда Вадима Евсеева играла с тульским «Арсеналом». Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. Единственный гол в ворота «Арсенала» забил нигерийский форвард «Уфы» Сильвестр Игбун.

Примечательно, что за два тайма судья насчитал за хозяевами 22 фола, тогда как из-за нарушений «Арсенала» матч останавливали лишь 4 раза.

Учитывая это, в дополнительное время болельщики уфимского клуба начали хором с трибун выкрикивать ругательства в адрес главного судьи матча – Владимира Москалева. В частности, арбитра назвали представителем сексуальных меньшинств.

Российский футбольный союз такую «любовь» фанатов не оценил, и оштрафовал уфимский клуб на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе ищут вандалов, осквернивших могилы
В Уфе задержали двоих мужчин, которые незаконно хранили у себя огнестрельное оружие
В Башкирии осудят бывшего полицейского за мошенничество
«Одногруппника заставили пройти полиграф»: в Уфе ищут 22-летнего студента, который пропал из общежития
«Решили пожениться, когда стояли на остановке»: в Уфе молодожены сыграли свадьбу прямо в трамвае
Ульяна Тригубчак продает «айфон» со своими откровенными фотографиями
В Башкирии в зеркальную дату 19 апреля появилось 237 семей
В Башкирии девятилетний ребенок провалился в колодец
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
На улицах Уфы заметили необычный общественный транспорт
В Уфе в толпе мигрант упал в обморок: на место вызвали скорую помощь
В Уфе полицейский силой принуждал 17-летнюю девушку признаться в ограблении, а потом бросился в бега
За башкирскими чиновниками закрепили ненормированный рабочий день
При пожаре в многоэтажке в Башкирии погибла женщина, еще одна пострадала
В центре Уфы грузовик сбил велосипедиста
«Салават Юлаев» расстался с нападающим Максимом Рыбиным
В Уфе пенсионер влетел в автомобиль 18-летнего парня
Жители Башкирии выстроились в огромную очередь за дешевым молоком
На дороге в Башкирии перевернулась «шестерка»
Житель Башкирии чуть не задушил жену, а потом забаррикадировался дома от стражей порядка
«Видели в районе Центрального рынка в Уфе»: полиция ищет 55-летнего Абузара Газизова
Жителям Башкирии предложили пожертвовать свои телевизоры в камеры СИЗО
В Уфе мошенник присвоил 6 миллионов и получил условный срок
Житель Уфы убил бездомного и сжег его тело