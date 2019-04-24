В Уфе задержали двоих мужчин, которые незаконно хранили у себя огнестрельное оружие

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-24T17:41:25+03:00

У них изъяли три пистолета

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В столице Башкирии полицейские задержали двоих жителей Уфы, 35 и 38 лет, у которых изъяли три пистолета.

По предварительным данным, две из трех изъятых единиц оружия были переделаны из сигнального пистолета МР-371 в боевое оружие. Еще одно было изготовлено из составных частей травматического пистолета «ИЖ». У подозреваемых также изъяты несколько коробок с патронами, бита и наручники. Экспертиза показала, что оружие является пригодным для стрельбы.

Подозреваемые признались в его хранении, они пытались «отмазаться», что якобы случайно нашли его в разных частях города.

По факту незаконного приобретения, сбыта и хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU