В Уфе разыскивают 51-летнюю Ольгу Петрову
Женщина пропала еще 16 апреля
фото: соцсети
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В столице Башкирии без вести пропала 51-летняя Ольга Петрова. Как сообщают волонтеры организации «Лиза Алерт», женщина ушла из дома еще 16 апреля и с тех пор перестала выходить на связь. Родственники обратились к поисковикам и полицейским. Известно, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 155 см, телосложение среднее, волосы темно-русые до плеч, глаза зелено-карие;
Была одета в черный кожаный плащ, черные брюки и черные туфли.
Если вам известно о ее местонахождении, сообщите по телефону горячей линии – 8 (800) 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU