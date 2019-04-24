В Уфе разыскивают 51-летнюю Ольгу Петрову

СЕГОДНЯ 20:12 2019-04-24T20:12:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии без вести пропала 51-летняя Ольга Петрова. Как сообщают волонтеры организации «Лиза Алерт», женщина ушла из дома еще 16 апреля и с тех пор перестала выходить на связь. Родственники обратились к поисковикам и полицейским. Известно, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 155 см, телосложение среднее, волосы темно-русые до плеч, глаза зелено-карие;

Была одета в черный кожаный плащ, черные брюки и черные туфли.

Если вам известно о ее местонахождении, сообщите по телефону горячей линии – 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU