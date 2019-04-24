«Одногруппника заставили пройти полиграф»: в Уфе ищут 22-летнего студента, который пропал из общежития

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-24T14:56:15+03:00

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В столице Башкирии продолжают искать Николая Левченко, который еще 11 апреля ушел из общежития по улице Свердлова и пропал. С собой он взял лишь ноутбук, вещи остались лежать в комнате. Тетя Николая поделилась подробностями поисков племянника.

- Я обошла все приюты при храмах, думала, может, он там прячется. Но нигде нет его. Зацепок абсолютно никаких – никто нигде его не видел, - вздыхает женщина. – Его соседа по комнате заставили проходить полиграф, но устройство ничего не показало, одногруппник, как и я, ничего не знает.

Также она рассказала, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту пропажи по статье 105 УК РФ (убийство). Женщина обратилась к эзотерикам, которые уверяют, что молодой человек жив и просто бродит по городу.

Приметы Николая: рост около 180 см, худой, темные прямые волосы, карие глаза, картавит. Был одет в темно-синюю куртку, брюки темного цвета, черные ботинки на ровной подошве. При себе имел черную сумку, телефон, планшет и удостоверение личности.

Родные Николая просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, сообщить по телефонам полиции (02) или по дежурному номеру общества «Поиск людей» - 8 927 969 89 19.

ИСТОЧНИК KP.RU