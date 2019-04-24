2019-04-24T14:21:50+03:00
Общество

«Решили пожениться, когда стояли на остановке»: в Уфе молодожены сыграли свадьбу прямо в трамвае

Жених и невеста остались довольными, что исполнили свою задумку
Эльвина АПАРИНА
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20 апреля в столице Башкирии прошла необычная свадьба – молодожены поженились прямо… в трамвае! Такого в Уфе еще не было, когда в других городах свадебные трамваи курсируют уже давно. Как пришла идея, и остались ли молодожены довольными задумкой, «Комсомолке» рассказала невеста Лейсан Гасимова.

- Нам хотелось, чтобы на свадьбе было атмосферно и весело как нам, так и нашим гостям. К тому же на торжество приехали гости из других городов, районов и даже стран. Мы совместили приятное с полезным – поженились в трамвае и заодно гостям показали Уфу в необычном формате, - говорит Лейсан.

Девушка также отметила, что идея с трамваем возникла не просто так. Когда-то давно они с мужем заговорили о женитьбе стоя на трамвайной остановке. Лейсан рассказала, что задумка связана и с тем, что отцы молодоженов работали в данной сфере.

Поженились в трамвае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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