2019-04-24T13:36:50+03:00
Общество

Ульяна Тригубчак продает «айфон» со своими откровенными фотографиями

Бывшая айс-герл пытается собрать денег на покупку нового телефона
Эльвина АПАРИНА
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фото: Инстаграмфото: Инстаграм
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Ульяна Тригубчак решила устроить аукцион. Лот – ее нынешний «айфон 6S», но это не просто телефон, бонусом к нему идут откровенные фотографии бывшей айс-герл «Салавата Юлаева», которые она нигде не опубликовала.

- Как вы наверно уже поняли, сосать за iPhone не моё... поэтому буду приобретать его на свои кровно заработанные сбережения. И моих сбережений, скорее всего, все равно не хватит, - написала Ульяна в своем «Инстаграм».

Начальную ставку она обозначила в 15 000 рублей и попросила писать свои ставки в комментариях. Некоторые подписчики пошутили, мол, ее телефон можно купить максимум за мешок картошки.

Однако нашлись и те, кто готов предложить деньги. Так, среди соискателей в комментариях появился даже капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. В настоящий момент аукцион добрался до отметки в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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