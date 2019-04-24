В Башкирии девятилетний ребенок провалился в колодец

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-24T11:54:24+03:00

Изменить размер текста: A A

19 апреля около шести вечера в селе Месягутово Дуванского района едва не произошла трагедия. Как сообщили в Росгвардии, девятилетняя девочка упалаь в колодец.

Малышка возвращалась домой из школы, не заметила открытый люк и провалилась в трехметровый колодец. Крики девочки услышали прохожие, которые сообщили о происшедшем росгвардейцам. Федор Сафонов и Фарит Суяргулов поспешили на помощь ребенку и вытащили его.

Выяснилось, что яма была наполовину заполнена водой. К счастью, школьница не получила серьезных травм. Ей оказали первую неотложную помощь, позже она была госпитализирована с травмой голени. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU