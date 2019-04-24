В Уфе мигрант потерял сознание, стоя в очереди

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-24T10:47:03+03:00

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В столице Башкирии на днях мигрант потерял сознание, стоя в очереди за разрешением на работу. Об этом сообщает «Башкирское спутниковое телевидение». Инцидент произошел на улице рядом с отделом МВД по вопросам трудовой миграции на улице Зеленодольской.

Мужчина стоял в очереди вместе с другими гастарбайтерами, внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и упал на асфальт. На место приехали врачи и оказали ему первую помощь. По предварительной информации, он потерял сознание из-за передозировки наркотиками.

Отметим, что данная территория на Зеленодольской – довольно известное. Про него не раз писали СМИ – из-за скопления мигрантов местные жители боятся отпускать гулять детей на улицу. Гости из Средней Азии мусорят, плюются и курят, выбрасывают использованные шприцы и бутылки от алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU