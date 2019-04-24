На улицах Уфы заметили необычный общественный транспорт

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-24T11:28:45+03:00

Правда оказалось, что обкатывается он совсем не для Башкирии

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В Уфе специалисты приступили к испытаниям троллейбуса с большим запасом автономного хода.

Фотографии необычного транспорта выложил в интернете один из уфимских водителей. Мужчину удивило, что троллейбус долгое время едет с «опущенными рогами». По кадрам понятно, что машина только что была выпущена с завода.

«Комсомольская Правда – Уфа» решила выяснить, что за чудо-транспорт передвигается по улицам города. За комментарием мы обратились в МУЭТ столицы. Оказалось, что троллейбусы только испытывают. Но самое любопытное, что произвели их в Уфе, но приобрели его… власти татарского Альметьевска. Вновь наши любимые соседи оказались впереди нас.

- Машину выпустил Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Предприятие делает большой заказ для Альметьевска, как минимум 10 троллейбусов с большим запасом автономного хода. Один из них мы сегодня обкатали по улицам города. Мы были в Черниковке, в Сипайлово и попробовали подняться в гору. Машина просто прекрасная. Ездит без шума автомобильного двигателя. Она может проехать на автономном ходу не менее 30 километров, - объяснили в ведомстве.

Увы, но по уфимским улицам такое чудо проезжает только в техническом режиме. Все машины после проверки отправятся в Татарстан. А на улицах столицы Башкирии остается старый транспорт. О каких-либо планах властей об обновлении парка подобной техникой, ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU