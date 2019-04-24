2019-04-24T10:47:46+03:00
Происшествия

В Уфе полицейский силой принуждал 17-летнюю девушку признаться в ограблении, а потом бросился в бега

В день вызова к следователю мужчина скрылся на служебном автомобиле
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Уфе разыскивают полицейского, которого подозревают в превышении служебных полномочий.

Известно, что 30-летний Рустам А., применяя физическую силу и наручники, принуждал 17-летнюю девушку сознаться в грабеже. Хотя, по имеющейся информации. За несколько дней до инцидента сотрудник уголовного розыска был отстранен от своих обязанностей.

Пострадавшая решилась рассказать о происшедшей только спустя год. Когда следователи начали разбираться в инциденте, полицейский пустился в бега. В день своего вызова к следователю, Рустам А. на служебном автомобиле скрылся. Вскоре брошенный автомобиль обнаружили неподалеку от отдела полиции, где работал подозреваемый. Сейчас мужчину объявили в федеральный розыск.

Если вам что-то известно о местонахождении полицейского, сообщите по телефону доверия 8(347) 251-62-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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