За башкирскими чиновниками закрепили ненормированный рабочий день

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-24T10:19:05+03:00

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В Башкирии вступил в силу закон, который дает главам местных администраций допуск к государственной тайне. В связи с этим за чиновниками закрепили ненормированный рабочий день.

С этого дня руководители муниципалитетов будут обязаны соблюдать новые требования федерального законодательства. К примеру, если кто-то посторонний попытается завладеть секретной информацией, глава будет обязан сообщить об этом в ФСБ.

- В данном случае мы привели норму закона в соответствие с фактическим положением дел. Главы администраций практически круглосуточно находятся если не на рабочем месте, то на связи, всегда готовы в случае необходимости прибыть на место для решения тех или иных проблем, - прокомментировал председатель Госсобрания Курултай Константин Толкачев.

Он отметил, что работая по звонку с девяти до шести, невозможно управлять муниципалитетом.

ИСТОЧНИК KP.RU