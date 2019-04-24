2019-04-24T08:40:09+03:00
Происшествия

При пожаре в многоэтажке в Башкирии погибла женщина, еще одна пострадала

ЧП произошло в Белорецке
Эльвина АПАРИНА
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Вчера вечером, 23 апреля, в Белорецке на улице 50 лет Октября загорелся многоквартирный жилой дом. На место оперативно выехали пожарные, медики и полиция. С огнем боролись три единицы техники и семь человек личного состава.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на момент прибытия огнеборцев на место наблюдалось сильное задымление на кухне двухкомнатной квартиры девятиэтажного дома. Возгорание тушили двумя стволами.

Из горящего дома эвакуировали 34 человека, из них 8 детей. К сожалению, не обошлось без пострадавших – в огне пострадали две женщины 81 и 54 лет. Одна из них скончалась по пути в больницу в карете скорой помощи.

В результате пожара огнем повреждены две квартиры. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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