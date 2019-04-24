2019-04-24T07:40:42+03:00
Происшествия

В центре Уфы грузовик сбил велосипедиста

25-летнему парню пришлось обратиться к медикам
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

Вчера, 24 апреля, в центре Уфы произошла авария с участием велосипедиста. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, предположительно, 29-летний уфимец за рулем грузовика ГАЗ наехал на 25-летнего парня.

ДТП случилось около полудня на проспекте Октября при повороте на Лесопарковый проезд. В обстоятельствах происшедшего разбираются правоохранители.

Известно, что велосипедист после столкновения получил травмы и обратился за медицинской помощью.

Всего же за минувший день в республике зафиксировано девять автомобильных аварий, в который пострадали девять человек. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе мигрант потерял сознание, стоя в очереди
В Уфе полицейский силой принуждал 17-летнюю девушку признаться в ограблении, а потом бросился в бега
За башкирскими чиновниками закрепили ненормированный рабочий день
При пожаре в многоэтажке в Башкирии погибла женщина, еще одна пострадала
«Салават Юлаев» расстался с нападающим Максимом Рыбиным
В Уфе пенсионер влетел в автомобиль 18-летнего парня
Жители Башкирии выстроились в огромную очередь за дешевым молоком
На дороге в Башкирии перевернулась «шестерка»
Житель Башкирии чуть не задушил жену, а потом забаррикадировался дома от стражей порядка
«Видели в районе Центрального рынка в Уфе»: полиция ищет 55-летнего Абузара Газизова
Жителям Башкирии предложили пожертвовать свои телевизоры в камеры СИЗО
В Уфе мошенник присвоил 6 миллионов и получил условный срок
Житель Уфы убил бездомного и сжег его тело