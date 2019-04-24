В центре Уфы грузовик сбил велосипедиста
25-летнему парню пришлось обратиться к медикам
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вчера, 24 апреля, в центре Уфы произошла авария с участием велосипедиста. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, предположительно, 29-летний уфимец за рулем грузовика ГАЗ наехал на 25-летнего парня.
ДТП случилось около полудня на проспекте Октября при повороте на Лесопарковый проезд. В обстоятельствах происшедшего разбираются правоохранители.
Известно, что велосипедист после столкновения получил травмы и обратился за медицинской помощью.
Всего же за минувший день в республике зафиксировано девять автомобильных аварий, в который пострадали девять человек. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU