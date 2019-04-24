«Салават Юлаев» расстался с нападающим Максимом Рыбиным

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-24T07:27:32+03:00

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В уфимском «Салавате Юлаеве» началась трансферная работа на следующий сезон. Первым официальным изменением в составе стало расставание с нападающим Максимом Рыбиным. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях:

- Наш клуб благодарит Максима Рыбина за профессионализм и характер, проявленный им в матчах, самоотверженную игру в каждом игровом эпизоде и желает ему дальнейших успехов в карьере, - говорится в сообщении.

Опытный хоккеист пришел в «Салават Юлаев» по ходу сезона и успел сыграть за уфимцев в 28 матчах, в которых набрал 6 (1+5) очков и 48 штрафных минут. Наиболее эффективен он был в силовой борьбе и серьезно помог команде в плей-офф.

Где далее продолжит карьеру Рыбин, пока не сообщается.

Напомним, ранее «юлаевцы» объявили, что новый контракт с клубом сроком на один год подписал главный тренер Николай Цулыгин.

ИСТОЧНИК KP.RU