В Уфе пенсионер влетел в автомобиль 18-летнего парня
Молодого человека доставили в больницу с травмами
Фото: пресс-служба ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:
24 апреля в Уфе на улице Дмитриева автомобиль Suzuki Grand Vitara во время поворота не рассчитал маневр и въехал в проезжающую мимо машину ВАЗ-2113. Удар был серьезным, поэтому очевидцы тут же вызвали на место аварии скорую помощь.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, за рулем внедорожника сидел 77-летний местный житель. Именно он оказался виновником происшествия.
Во втором автомобиле находился юный 18-летний водитель. Он получил травмы. По счастливому стечению обстоятельств в ДТП больше никто не пострадал. Правоохранители сейчас разбираются в причинах случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU