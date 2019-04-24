В Уфе пенсионер влетел в автомобиль 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-24T07:12:18+03:00

Изменить размер текста: A A

24 апреля в Уфе на улице Дмитриева автомобиль Suzuki Grand Vitara во время поворота не рассчитал маневр и въехал в проезжающую мимо машину ВАЗ-2113. Удар был серьезным, поэтому очевидцы тут же вызвали на место аварии скорую помощь.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, за рулем внедорожника сидел 77-летний местный житель. Именно он оказался виновником происшествия.

Во втором автомобиле находился юный 18-летний водитель. Он получил травмы. По счастливому стечению обстоятельств в ДТП больше никто не пострадал. Правоохранители сейчас разбираются в причинах случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU