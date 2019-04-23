Жителям Башкирии предложили пожертвовать свои телевизоры в камеры СИЗО

СЕГОДНЯ 18:56 2019-04-23T18:56:25+03:00

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С необычным предложением в социальных сетях выступил заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин – он предложил жителям Башкирии пожертвовать свои старые телевизоры для обустройства камер следственных изоляторов. Общественник подчеркнул, что зачастую в СИЗО находятся женщины, старики и дети, и не все из них являются преступниками. Следствие иногда длится годами, и людям, оказавшимся в информационном вакууме, очень тяжело. Даже простой выпуск новостей может стать для заключенных настоящим праздником.

- Если у вас есть бывший в употреблении, но исправный телевизор, от которого вы готовы избавиться, или для этой цели приобретёте новый, обратитесь в нашу комиссию по телефону 8917-74-74-831, - подписал свое обращение Олег Галин.

ИСТОЧНИК KP.RU