В Уфе мошенник присвоил 6 миллионов и получил условный срок

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-23T17:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе осудили 43-летнего заместителя директора крупной строительной компании. Мужчину признали виновным в крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Как выяснилось в ходе суда, в 2017 году сотрудник фирмы обманул 20 клиентов, желающих приобрести квартиры в строящемся доме. Он демонстрировал фиктивный договор с подрядчиком, заявляя, что квартиры уже находятся в собственности компании, после чего заключал с клиентами договор соинвестирования строительства и брал задаток в размере 300 тысяч рублей. Естественно, все полученные деньги злоумышленник не вложил в стройку, а потратил на личные нужды. Всего предприимчивый замдиректора присвоил около 6 млн рублей.

- Подсудимый признал свою вину в совершении преступления и полностью возместил потерпевшим материальный ущерб. В итоге суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком еще на 3 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU