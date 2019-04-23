2019-04-23T16:58:15+03:00
Происшествия

Житель Уфы убил бездомного и сжег его тело

Труп так и не был найден
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе состоялся суд над 54-летним мужчиной, который обвинялся в убийстве приятеля.

Погибшего мужчину хватились его не сразу. Он был бездомным и проходил как свидетель по делу об убийстве. Его исчезновение привлекло внимание сыщиков, когда возникла необходимость вызвать мужчину в суд. Опросив приятелей пропавшего, они узнали, что мужчина мертв. Бездомные даже указали на убийцу и помогли восстановить картину преступления.

В Следкоме республики рассказали, что в сентябре группа бомжей находилась в лесу близ железнодорожной станции в Калининском районе. По пьяной лавочке между двумя мужчинами разгорелась ссора. Один задушил другого ремнем от сумочки, положил тело в палатку и поджег. Свидетели преступления испугались и никуда не сообщили.

Подруга погибшего позже вернулась и закопала останки мужчины в лесу. Увы, найти захоронение вновь во время следствия она не смогла.

Душегуба задержали. По данным Следственного комитета республики, суд дал ему 7,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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