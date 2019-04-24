Жители Башкирии выстроились в огромную очередь за дешевым молоком

СЕГОДНЯ 06:54 2019-04-24T06:54:08+03:00

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В социальных сетях появились фотографии, сделанные в одном из крупных сетевых гипермаркетов Нефтекамска. На кадрах запечатлены горожане, толпящиеся вокруг прилавков с молочной продукцией.

Как пишут местные жители, ажиотаж среди людей вызвало объявление о 50-процентных скидках на молоко, творог и аналогичные товары. Дешевая продукция оказалась настолько востребована, что по словам горожан, в очереди даже доходило до драк. При этом большинство покупателей, судя по кадрам, пожилые люди.

- Из-за молока такие очереди стоять, как будто молоко в дефиците сейчас... На всю жизнь все равно не наберешь... – поражаются жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU