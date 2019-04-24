2019-04-24T06:54:08+03:00
Общество

Жители Башкирии выстроились в огромную очередь за дешевым молоком

Ажиотаж наблюдался в одном из магазинов Нефтекамска
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В социальных сетях появились фотографии, сделанные в одном из крупных сетевых гипермаркетов Нефтекамска. На кадрах запечатлены горожане, толпящиеся вокруг прилавков с молочной продукцией.

Как пишут местные жители, ажиотаж среди людей вызвало объявление о 50-процентных скидках на молоко, творог и аналогичные товары. Дешевая продукция оказалась настолько востребована, что по словам горожан, в очереди даже доходило до драк. При этом большинство покупателей, судя по кадрам, пожилые люди.

- Из-за молока такие очереди стоять, как будто молоко в дефиците сейчас... На всю жизнь все равно не наберешь... – поражаются жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе мигрант потерял сознание, стоя в очереди
В Уфе полицейский силой принуждал 17-летнюю девушку признаться в ограблении, а потом бросился в бега
За башкирскими чиновниками закрепили ненормированный рабочий день
При пожаре в многоэтажке в Башкирии погибла женщина, еще одна пострадала
В центре Уфы грузовик сбил велосипедиста
«Салават Юлаев» расстался с нападающим Максимом Рыбиным
В Уфе пенсионер влетел в автомобиль 18-летнего парня
На дороге в Башкирии перевернулась «шестерка»
Житель Башкирии чуть не задушил жену, а потом забаррикадировался дома от стражей порядка
«Видели в районе Центрального рынка в Уфе»: полиция ищет 55-летнего Абузара Газизова
Жителям Башкирии предложили пожертвовать свои телевизоры в камеры СИЗО
В Уфе мошенник присвоил 6 миллионов и получил условный срок
Житель Уфы убил бездомного и сжег его тело