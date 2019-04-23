2019-04-23T20:17:14+03:00
Происшествия

Житель Башкирии чуть не задушил жену, а потом забаррикадировался дома от стражей порядка

Однако избежать встречи с правоохранителями ему не удалось
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Управление Росгвардии по РБФото: Управление Росгвардии по РБ
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На днях из дома по улице Мажита Гафури в Янауле поступил сигнал тревоги. Прибывшие на вызов росгвардейцы обнаружили в квартире напуганную женщину. Оказалось, что ее супруг вернулся домой в подпитии, стал скандалить и распускать руки. Дошло до того, что он попытался задушить женщину. Она смогла вырваться и нажать тревожную кнопку.

Когда дебошир понял, что сейчас нагрянут стражи порядка, он убежал прочь. Сотрудники Росгвардии отвезли несчастную в больницу, где ей оказали первую помощь. Когда она в сопровождении бойцов вернулась домой, дверь квартиры оказалась заперта: супруг вернулся и забаррикадировался дома, надеясь избежать ответственности. Увы, у жены имелся ключ. В итоге 29-летнего мужчину задержали и отвезли в полицию.

Как рассказали в Управлении Росгвардии, на него завели дело за угрозы убийством, причем уже не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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