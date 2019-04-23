Мэр Уфы обматерил своих подчиненных прямо во время оперативного совещания

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-23T08:59:37+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин обматерил подчиненных в конце еженедельного оперативного совещания.

Необычный инцидент произошел сегодня утром, 23 апреля. Как и всегда, в городской администрации проходило оперативное совещания. Об интересных вещах на нем, разумеется, не говорили. Скучная статистика, награждения и прочие радости муниципальной жизни. Но уже в конце, попрощавшись с коллегами и журналистами, Ульфат Мустафин неожиданно выдал странную фразу.

- #####, кто это пишет? – задал риторический вопрос мэр.

По всей видимости, градоначальника самого утомляют скучные доклады чиновников. Позже забавный момент вырезали из видеозаписи совещания, размещенной в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU