Мэр Уфы обматерил своих подчиненных прямо во время оперативного совещания
Мэр Уфы Ульфат Мустафин обматерил подчиненных в конце еженедельного оперативного совещания.
Необычный инцидент произошел сегодня утром, 23 апреля. Как и всегда, в городской администрации проходило оперативное совещания. Об интересных вещах на нем, разумеется, не говорили. Скучная статистика, награждения и прочие радости муниципальной жизни. Но уже в конце, попрощавшись с коллегами и журналистами, Ульфат Мустафин неожиданно выдал странную фразу.
- #####, кто это пишет? – задал риторический вопрос мэр.
По всей видимости, градоначальника самого утомляют скучные доклады чиновников. Позже забавный момент вырезали из видеозаписи совещания, размещенной в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU