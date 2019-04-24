На дороге в Башкирии перевернулась «шестерка»

СЕГОДНЯ 06:33 2019-04-24T06:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне днем, 22 апреля, на дороге Карамалы – Тюпкильды в Туймазинском районе республики опрокинулся легковой автомобиль.

По данным региональной Госавтоинспекции, ВАЗ-2106 сначала занесло на правую обочину, а потом машина и вовсе перевернулась. Водитель "шестерки" – 63-летний местный житель – при этом получил травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Состояние мужчине не уточняется.

Всего же за первый день новой рабочей недели в Башкирии зарегистрировали восемь аварий, в которых пострадали восемь человек.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU