2019-04-24T06:33:18+03:00
Происшествия

На дороге в Башкирии перевернулась «шестерка»

Водителя доставили в больницу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Накануне днем, 22 апреля, на дороге Карамалы – Тюпкильды в Туймазинском районе республики опрокинулся легковой автомобиль.

По данным региональной Госавтоинспекции, ВАЗ-2106 сначала занесло на правую обочину, а потом машина и вовсе перевернулась. Водитель "шестерки" – 63-летний местный житель – при этом получил травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Состояние мужчине не уточняется.

Всего же за первый день новой рабочей недели в Башкирии зарегистрировали восемь аварий, в которых пострадали восемь человек.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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