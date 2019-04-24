На дороге в Башкирии перевернулась «шестерка»
Водителя доставили в больницу
Фото: ГИБДД Башкирии
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Накануне днем, 22 апреля, на дороге Карамалы – Тюпкильды в Туймазинском районе республики опрокинулся легковой автомобиль.
По данным региональной Госавтоинспекции, ВАЗ-2106 сначала занесло на правую обочину, а потом машина и вовсе перевернулась. Водитель "шестерки" – 63-летний местный житель – при этом получил травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Состояние мужчине не уточняется.
Всего же за первый день новой рабочей недели в Башкирии зарегистрировали восемь аварий, в которых пострадали восемь человек.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU