В Уфе мотоциклист пострадал в ДТП с «Приорой»
Авария случилась в Черниковке
Фото: ГИБДД Башкирии
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В понедельник вечером, 22 апреля, в уфимской Черниковке произошла авария с участием мотоцикла.
По данным Госавтоинспекции Башкирии, инцидент произошел на улице Первомайской, не доезжая ДК "Моторостроитель". "Лада Приора", предположительно, разворачивалась и столкнулась с движущимся по встречной траектории мотоциклом "Ямаха".
Легковым авто в момент аварии управлял 20-летний уфимец, а двухколесным транспортом – 32-летний мужчина. Мотоциклист получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к врачам скорой.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU