В Уфе мотоциклист пострадал в ДТП с «Приорой»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-23T09:49:30+03:00

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В понедельник вечером, 22 апреля, в уфимской Черниковке произошла авария с участием мотоцикла.

По данным Госавтоинспекции Башкирии, инцидент произошел на улице Первомайской, не доезжая ДК "Моторостроитель". "Лада Приора", предположительно, разворачивалась и столкнулась с движущимся по встречной траектории мотоциклом "Ямаха".

Легковым авто в момент аварии управлял 20-летний уфимец, а двухколесным транспортом – 32-летний мужчина. Мотоциклист получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к врачам скорой.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU