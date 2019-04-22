2019-04-22T19:47:26+03:00
Общество

Пропавшая в Уфе 74-летняя Флюра Саяпова найдена мертвой

Ее искали больше недели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Башкирии прекращены поиски 74-летней Флюры Саяповой. Пенсионерку разыскивали в течение недели волонтеры и полиция. В последний раз ее видели 15 апреля, она ушла из дома в Уфе и перестала выходить на связь. Родные забили тревогу: пожилая женщина нуждалась в медицинской помощи.

Добровольцы организовывали выезды, надеясь найти уфимку живой, но все усилия оказались напрасны. Сегодня, 22 апреля, волонтеры сообщили печальную новость: она найдена мертвой. Что послужило причиной гибели, не сообщается.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным погибшей Флюры Саяповой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии 6-летний ребенок получил перелом позвонка из-за упавшей наледи
Уфимец заплатит 70 тысяч за сбитого полицейского
Депутаты Башкирии предлагают запретить продажу алкоголя в определенные дни
Названы предприятия Башкирии с самыми большими долгами по зарплате
12-летний уфимец сломал позвоночник в батутном центре
В Башкирии за две недели насобирали штрафов за парковку на 4 миллиона
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
«Я никогда тебя не забуду»: в Уфе школьница покончила с собой после прямого эфира в соцсетях
В правительстве Башкирии признались, что дворы обеспечены парковками лишь на треть
«Трудно подобрать верные слова»: в Башкирии скончалась 37-летняя женщина, которой собирали кровь всем городом
Юха Метсола стал лучшим вратарем апреля в КХЛ
Башкирии нужно еще 350 миллионов рублей на новые мусорки
Жителей Башкирии напугали полчища тараканов, вылезающие из канализации