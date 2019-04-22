Пропавшая в Уфе 74-летняя Флюра Саяпова найдена мертвой

СЕГОДНЯ 19:47 2019-04-22T19:47:26+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 74-летней Флюры Саяповой. Пенсионерку разыскивали в течение недели волонтеры и полиция. В последний раз ее видели 15 апреля, она ушла из дома в Уфе и перестала выходить на связь. Родные забили тревогу: пожилая женщина нуждалась в медицинской помощи.

Добровольцы организовывали выезды, надеясь найти уфимку живой, но все усилия оказались напрасны. Сегодня, 22 апреля, волонтеры сообщили печальную новость: она найдена мертвой. Что послужило причиной гибели, не сообщается.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным погибшей Флюры Саяповой.

ИСТОЧНИК KP.RU