Названы предприятия Башкирии с самыми большими долгами по зарплате

СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-22T17:20:49+03:00

Всего работникам в регионе задолжали почти 600 млн рублей

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручить разобраться с долгами по зарплате на предприятиях региона.

По словам и.о. министра труда Башкирии Юрия Мельникова, 105 организаций республики на сегодняшний день накопили почти 594 млн долгов перед сотрудниками.

Около половины этой суммы на совести шести предприятий. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в их числе «Энерготехсервис», «Стерлитамакская машиностроительная компания», «Приволжэнерго» и «Станкостроение». Ситуацию в первых двух изучает суд, две другие фирмы должны погасить долг к маю.

ИСТОЧНИК KP.RU