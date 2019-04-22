2019-04-22T15:34:53+03:00
Авто

В Башкирии за две недели насобирали штрафов за парковку на 4 миллиона

Большая часть нарушений приходится на Уфу
Рустем АХУНОВ
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За две недели в Башкирии насобирали 4 миллиона рублей штрафов за парковку на газонахЗа две недели в Башкирии насобирали 4 миллиона рублей штрафов за парковку на газонах
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В Башкирии административные комиссии оштрафовали любителей оставлять машины на газонах почти на 4 миллиона рублей.

Напомним, что 9 апреля депутаты Курултая Башкирии приняли закон, который предусматривает ответственность за оставленный на газоне автомобиль. Почти за две недели сумма собранных штрафов за этот вид нарушения составила 3,9 миллиона рублей. Всего административные комиссии зафиксировали около 7 тысяч случаев парковки на газонах. Информацией поделился министр ЖКХ Башкирии Михаил Киреев.

Размер штрафа для «обычного» гражданина – от одной до двух тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 5 до 10 тысяч. Юридические – от 20 до 30 тысяч. Штрафы будут пополнять бюджеты местных муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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