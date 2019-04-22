Уфимец заплатит 70 тысяч за сбитого полицейского
Уфимец, сбивший полицейского на улице Достоевского, заплатит 70 тысяч рублей штрафа.
По информации МВД Башкирии, необычный инцидент произошел еще в марте 2017 года. Внимание патрульного экипажа ППС привлек молодой человек, пытавшийся вскрыть капот автомобиля. Увидев полицейских парень запрыгнул в другую машину и поспешил скрыться. Стражи порядка догнали его на улице Достоевского.
Когда полицейский попытался подойти к машине, водитель резко нажал педаль газа, ударил стоящий рядом автомобиль и сбил сотрудника МВД. Страж порядка получил переломы стопы и ноги. Вскоре горе-водителя задержали. Постовой обратился в районный суд.
Через два года суд постановил взыскать с ответчика 70 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU