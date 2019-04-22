2019-04-22T18:26:53+03:00
Происшествия

Уфимец заплатит 70 тысяч за сбитого полицейского

Страж порядка получил переломы ноги и стопы
Рустем АХУНОВ
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Уфимец заплатит 70 тысяч рублей за сломанную ногу полицейскогоУфимец заплатит 70 тысяч рублей за сломанную ногу полицейского
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Уфимец, сбивший полицейского на улице Достоевского, заплатит 70 тысяч рублей штрафа.

По информации МВД Башкирии, необычный инцидент произошел еще в марте 2017 года. Внимание патрульного экипажа ППС привлек молодой человек, пытавшийся вскрыть капот автомобиля. Увидев полицейских парень запрыгнул в другую машину и поспешил скрыться. Стражи порядка догнали его на улице Достоевского.

Когда полицейский попытался подойти к машине, водитель резко нажал педаль газа, ударил стоящий рядом автомобиль и сбил сотрудника МВД. Страж порядка получил переломы стопы и ноги. Вскоре горе-водителя задержали. Постовой обратился в районный суд.

Через два года суд постановил взыскать с ответчика 70 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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