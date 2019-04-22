В правительстве Башкирии признались, что дворы обеспечены парковками лишь на треть

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-22T13:31:03+03:00

Дополнительно нужно обустроить еще порядка 150 тысяч машиномест

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Министр ЖКХ Башкирии Михаил Киреев признался, что дворы республики обеспечены парковочными местами лишь на треть.

Информацией Киреев поделился на очередном оперативном совещании правительства республики. По данным муниципалитетов Башкирии, сейчас во дворах есть машиноместа лишь для 85 тысяч автомобилей. Для того, чтобы полностью обеспечить автолюбителей местами для парковки, местные власти должны оборудовать как минимум 144 тысячи мест.

- Вдоль улиц дорожные карманы вмещают еще 27 тысяч автомобилей. Дополнительно нам потребуется обустроить еще 23 тысячи, - добавил Киреев.

ИСТОЧНИК KP.RU