«Я никогда тебя не забуду»: в Уфе школьница покончила с собой после прямого эфира в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-22T14:30:02+03:00

В Уфе школьница покончила с собой из-за несчастной любви

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17-летняя школьница из Уфы свела счеты с жизнью из-за несчастной любви.

По данным портала «Mash», Карина Ф. (имя изменено – Прим.Ред.) решилась пойти на крайние меры из-за проблем в отношениях со своим человеком. Близкие обнаружили тело школьницы вечером 18 апреля. Примечательно, что за несколько минут до смерти девушка запускала прямой эфир в соцсетях.

Уже после этого ее парень написал в социальных сетях грустное послание.

- А тебя я думаешь забуду? Никогда и ни за что. Пусть земля тебе будет пухом. Ты мой ангел, - пишет молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU