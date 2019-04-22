2019-04-22T12:22:39+03:00
Спорт

Юха Метсола стал лучшим вратарем апреля в КХЛ

Финский голкипер отразил 95,92% всех бросков
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Юха Метсола стал лучшим вратарем апреля по версии КХЛЮха Метсола стал лучшим вратарем апреля по версии КХЛФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Вратаря «Салавата Юлаева» Юху Метсолу признали лучшим голкипером апреля по версии КХЛ.

Напомним, что в этом месяце «юлаевцы» отыграли четыре суперсложные игры с омским «Авангардом». Две встречи прошли на уфимском льду. В последней, решающей игре, дошло до того, что хоккеистам пришлось играть более 100 минут. Роковую шайбу на 110 минуте в ворота Метсолы неожиданно забил защитник омичей Алексей Бондарев. Фанаты обеих команд надолго запомнят эту встречу.

По данным статистики КХЛ, миниатюрный финн в четырех матчах отразил 95,92% всех шайб, брошенных в створ ворот. В среднем Метсола отбивал на 49 шайб за игру. Это лучший показатель среди всех вратарей лиги за месяц. Коэффициент надежности голкипера – 1,51.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В правительстве Башкирии признались, что дворы обеспечены парковками лишь на треть
«Трудно подобрать верные слова»: в Башкирии скончалась 37-летняя женщина, которой собирали кровь всем городом
Башкирии нужно еще 350 миллионов рублей на новые мусорки
Жителей Башкирии напугали полчища тараканов, вылезающие из канализации
В Уфе спасатели освободили 6-летнюю девочку из батареи
Житель Башкирии устроил на работу 274 мигранта
В Башкирии судебные приставы закрыли торговый центр «Муравейник»
Власти Башкирии прокомментировали появление трещины рядом с сибайским карьером
В Башкирии пьяный водитель перевернулся на ВАЗ-2114
В Уфе 25 апреля пройдет ярмарка вакансий
В Башкирии на трассе М-5 в столкновении иномарки и фуры погиб 26-летний мужчина
В Башкирии в детской поликлинике рухнула часть потолка
На улице Уральская в Уфе загорелись сразу два дома
59-летняя жительница Башкирии украла 200 килограммов лома
В столовой одного из детских садов Башкирии нашли опасный продукт
В Башкирии осудили предприимчивого должника по коммунальным услугам
Башкирские полицейские задержали парней, подозреваемых в ограблении церкви
Уфимский таксист расстрелял клиента из-за 120 рублей
В Уфе водитель сбил девушку и врезался в киоск с цветами
Погода в Башкирии на понедельник, 22 апреля
В Башкирии за день перевернулись две машины
Юрий Шевчук запишет песню в поддержку башкирских шиханов
Жителей Сибая напугала трещина возле карьера
В Башкирии прекратили поиски 57-летнего Радика Вахитова