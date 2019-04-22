Юха Метсола стал лучшим вратарем апреля в КХЛ

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-22T12:22:39+03:00

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Вратаря «Салавата Юлаева» Юху Метсолу признали лучшим голкипером апреля по версии КХЛ.

Напомним, что в этом месяце «юлаевцы» отыграли четыре суперсложные игры с омским «Авангардом». Две встречи прошли на уфимском льду. В последней, решающей игре, дошло до того, что хоккеистам пришлось играть более 100 минут. Роковую шайбу на 110 минуте в ворота Метсолы неожиданно забил защитник омичей Алексей Бондарев. Фанаты обеих команд надолго запомнят эту встречу.

По данным статистики КХЛ, миниатюрный финн в четырех матчах отразил 95,92% всех шайб, брошенных в створ ворот. В среднем Метсола отбивал на 49 шайб за игру. Это лучший показатель среди всех вратарей лиги за месяц. Коэффициент надежности голкипера – 1,51.

ИСТОЧНИК KP.RU