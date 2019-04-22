Юха Метсола стал лучшим вратарем апреля в КХЛ
Вратаря «Салавата Юлаева» Юху Метсолу признали лучшим голкипером апреля по версии КХЛ.
Напомним, что в этом месяце «юлаевцы» отыграли четыре суперсложные игры с омским «Авангардом». Две встречи прошли на уфимском льду. В последней, решающей игре, дошло до того, что хоккеистам пришлось играть более 100 минут. Роковую шайбу на 110 минуте в ворота Метсолы неожиданно забил защитник омичей Алексей Бондарев. Фанаты обеих команд надолго запомнят эту встречу.
По данным статистики КХЛ, миниатюрный финн в четырех матчах отразил 95,92% всех шайб, брошенных в створ ворот. В среднем Метсола отбивал на 49 шайб за игру. Это лучший показатель среди всех вратарей лиги за месяц. Коэффициент надежности голкипера – 1,51.
ИСТОЧНИК KP.RU