Башкирии нужно еще 350 миллионов рублей на новые мусорки

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-22T11:43:25+03:00

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Для обустройства Башкирии новыми мусорными контейнерами потребуется еще 350 миллионов рублей.

О планах по решению «мусорного» вопроса на еженедельной оперативке Радия Хабирова рассказал замминистра экологии Башкирии Нияз Фазылов. По словам чиновника, сейчас в республике имеются 14 409 мусорных площадок с 30 336 контейнерами. Для того, чтобы довести это количество до нужного числа, властям региона нужно оборудовать еще 13 116 площадок и оснастить их 23 127 контейнеров. Мусорные баки планируют закупить до 1 декабря 2019 года.

Замминистра отметил, что на оборудования одной площадки муниципальные власти будут тратить до 70 тысяч рублей. Всего на закупку баков и оборудование площадок потратят 350 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU