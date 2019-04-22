2019-04-22T11:43:25+03:00
Общество

Башкирии нужно еще 350 миллионов рублей на новые мусорки

Заявление сделал замминистра экологии
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Башкирии на закупку мусорных контейнеров потратят 350 миллионов рублейВ Башкирии на закупку мусорных контейнеров потратят 350 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Для обустройства Башкирии новыми мусорными контейнерами потребуется еще 350 миллионов рублей.

О планах по решению «мусорного» вопроса на еженедельной оперативке Радия Хабирова рассказал замминистра экологии Башкирии Нияз Фазылов. По словам чиновника, сейчас в республике имеются 14 409 мусорных площадок с 30 336 контейнерами. Для того, чтобы довести это количество до нужного числа, властям региона нужно оборудовать еще 13 116 площадок и оснастить их 23 127 контейнеров. Мусорные баки планируют закупить до 1 декабря 2019 года.

Замминистра отметил, что на оборудования одной площадки муниципальные власти будут тратить до 70 тысяч рублей. Всего на закупку баков и оборудование площадок потратят 350 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В правительстве Башкирии признались, что дворы обеспечены парковками лишь на треть
«Трудно подобрать верные слова»: в Башкирии скончалась 37-летняя женщина, которой собирали кровь всем городом
Юха Метсола стал лучшим вратарем апреля в КХЛ
Жителей Башкирии напугали полчища тараканов, вылезающие из канализации
В Уфе спасатели освободили 6-летнюю девочку из батареи
Житель Башкирии устроил на работу 274 мигранта
В Башкирии судебные приставы закрыли торговый центр «Муравейник»
Власти Башкирии прокомментировали появление трещины рядом с сибайским карьером
В Башкирии пьяный водитель перевернулся на ВАЗ-2114
В Уфе 25 апреля пройдет ярмарка вакансий
В Башкирии на трассе М-5 в столкновении иномарки и фуры погиб 26-летний мужчина
В Башкирии в детской поликлинике рухнула часть потолка
На улице Уральская в Уфе загорелись сразу два дома
59-летняя жительница Башкирии украла 200 килограммов лома
В столовой одного из детских садов Башкирии нашли опасный продукт
В Башкирии осудили предприимчивого должника по коммунальным услугам
Башкирские полицейские задержали парней, подозреваемых в ограблении церкви
Уфимский таксист расстрелял клиента из-за 120 рублей
В Уфе водитель сбил девушку и врезался в киоск с цветами
Погода в Башкирии на понедельник, 22 апреля
В Башкирии за день перевернулись две машины
Юрий Шевчук запишет песню в поддержку башкирских шиханов
Жителей Сибая напугала трещина возле карьера
В Башкирии прекратили поиски 57-летнего Радика Вахитова