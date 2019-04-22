Жителей Башкирии напугали полчища тараканов, вылезающие из канализации
Жители Салавата засняли полчища тараканов, вылезающих из канализационного люка.
Видео выложил в интернете один из местных жителей. Судя по всему, насекомые спешно покидают канализацию рядом с домом №13 по улице Ленина. Комментаторы в соцсетях предположили, что тараканы вылезают из люка из-за того, что их начали травить.
- Траванули канализационных тараканов, вот и бегут. Ждите их теперь в квартирах, - предположил Виктор Г.
Напомним, что ранее жителей Белокатайского района Башкирии удивили снежные блошки. Местные сельчане испугались, что полчища насекомых могут им навредить.
Жителей Салавата напугали тараканы из канализации.
ИСТОЧНИК KP.RU