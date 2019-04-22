Жителей Башкирии напугали полчища тараканов, вылезающие из канализации

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-22T10:59:22+03:00

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Жители Салавата засняли полчища тараканов, вылезающих из канализационного люка.

Видео выложил в интернете один из местных жителей. Судя по всему, насекомые спешно покидают канализацию рядом с домом №13 по улице Ленина. Комментаторы в соцсетях предположили, что тараканы вылезают из люка из-за того, что их начали травить.

- Траванули канализационных тараканов, вот и бегут. Ждите их теперь в квартирах, - предположил Виктор Г.

Напомним, что ранее жителей Белокатайского района Башкирии удивили снежные блошки. Местные сельчане испугались, что полчища насекомых могут им навредить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/704555" frameborder="0"></iframe> Жителей Салавата напугали тараканы из канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU